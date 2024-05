FESTA CARPI. LAZZARETTI: “TIFOSI FANTASTICI, CI HO SEMPRE CREDUTO”

Dopo la festa sul campo, il Carpi è arrivato in pullman in Piazza Martiri per ricevere l’abbraccio dei suoi tifosi: a guidare il gruppo il presidente Claudio Lazzaretti, protagonista anche con il microfono in mano