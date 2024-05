Nel video le interviste a:

Prof. Teodoro Georgiadis, Istituto per la Bioeconomia – CNR di Bologna

Ing. Carlo Guidetti, Lions Club Modena Estense e organizzatore del convegno

Prof.ssa Grazia Ghermandi, Ingegneria sanitaria e ambientale Unimore

Dietro ai dati relativi alla salute – e alle malattie respiratorie, per esempio, in preoccupante crescita –, si nascondono dati ancor più allarmanti: quelli relativi all’inquinamento. Alla pessima qualità dell’aria che, solo nel primo trimestre del 2024 secondo Legambiente, vedono Modena sforare il limite previsto per il PM10 già 34 volte. Ma la realtà è questa e, spesso e volentieri, è la conseguenza di scelte, progettualità sbagliate e nocive per il pianeta. E per noi stessi. Cambiare è possibile? A questo e a tanto altro si cercherà di rispondere il 9 maggio al Tecnopolo di via Vivarelli, in occasione del convegno promosso dai Lions, dal titolo “Tutta un’altra aria: modificare l’ambiente per la sostenibilità urbana”.

Un’occasione quindi per fare il punto su rimedi e soluzioni possibili, per una città che soffoca e necessita di una concreta boccata d’ossigeno.