Nel video, le interviste a:

Roberto Gianaroli, presidente Aero Club Pavullo

Alessio Quaranta, direttore Generale Enac

Rendere l’Aeroporto Paolucci di Pavullo un polo sempre più attrattivo per turisti e sede su misura di un numero sempre maggiore di eventi, sia sportivi che culturali. La modernizzazione dell’impianto va avanti da anni, ma con una nuova convenzione tra Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, l’Unione dei comuni del Frignano e l’Aero Club questo processo può avere un’accelerazione. Il Paolucci vedrà nuovi interventi di riqualificazione grazie alla messa in campo di risorse di Enac per 5 milioni di euro, con la richiesta ad Aero Club di sviluppare opere per 2,5 milioni. Il turismo è aumentato sensibilmente con il Campionato europeo di acrobazia aerea e il campionato del mondo di volo a vela, ma nel futuro dell’Aeroporto ci sono anche progetti di business aviation e non solo.