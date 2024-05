Nel video l’intervista a Mons. Gildo Manicardi Vicario Generale Diocesi di Carpi

Gli incontri e le celebrazioni a Carpi sono già iniziati, ma è lunedì 20 maggio, giorno del Santo Patrono, che si terranno gli appuntamenti religiosi più importanti e sentiti. La città dei Pio abbraccia nella fede San Bernardino da Siena, con una messa solenne, che verrà trasmessa in diretta dalla nostra emittente, TvQui, a partire dalle 18. La funzione, animata dalle Corali, sarà presieduta da monsignor Douglas Regattieri, vescovo di Cesena-Sarsina, già vicario generale della Diocesi di Carpi, in occasione del suo 50° anniversario di ordinazione sacerdotale. La città dei Pio è molto legata al suo Patrono. A San Bernardino da Siena sono ricondotte storie di fede e santità, poiché il suo passaggio in città lasciò un segno profondo