Nel video intervista a Mauro Melotti, Ex giocatore e allenatore Modena FC

Uno dei motivi per seguire Lecco-Modena di venerdì sera, ultima giornata del campionato di serie B 2023-24, è vedere in che posizione chiuderanno i Gialli: se sarà il 14° posto – o qualcosa di meglio – ad essere ricordato negli annali come il risultato di questa stagione.

Un’altra “spinta motivazionale” in più, soprattutto per i tifosi, è sicuramente la possibilità di scavalcare in classifica la Reggiana, che ora sopravanza il Modena di due lunghezze, ma venerdì gioca il derby con il Parma e il Modena, battendo il Lecco, potrebbe mettere la freccia sui granata, per un sorpasso dal sapor di contentino.

In ogni caso, per il Modena è tempo di ricostruzione, in campo e, forse, anche fuori.

A Mauro Melotti, storica bandiera dei canarini e oggi opinionista di Tvqui, ieri sera ospite della nostra trasmissione Sport Qui, abbiamo chiesto da dove il Modena deve ripartire.