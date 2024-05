Allerta gialla per temporali in gran parte della regione Emilia-Romagna.

L’ha diramata l’Agenzia regionale Arpae per la prevenzione ambientale ed è entrata in vigore dalla mezzanotte passata e sarà valida fino alla mezzanotte di oggi, allo scoccare del 8 maggio.

L’allerta gialla per i temporali riguarda tutte le province: Modena, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini.

La perturbazione che sta causando instabilità, cielo nuvoloso, piogge e temporali – con il rischio persino di grandinate – dovrebbe poi continuare fino a giovedì 9 maggio, con un graduale esaurimento delle precipitazioni.

Ad essere interessato dal maltempo, quest’oggi, è soprattutto il settore occidentale dell’Emilia-Romagna, mentre da domani si estenderà fino alle coste adriatiche.

Per tutta la giornata e la serata odierna, l’Arpae prevede “condizioni di spiccata instabilità su tutta la regione, con condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti e possibili effetti e danni associati”.

L’aria fredda che sta caratterizzando questa seconda settimana di maggio arriva dalla Penisola Iberica e dal Regno Unito, portando con sé temperature più basse rispetto alla media stagionale, quindi abbondantemente sotto i 25 gradi, ma senza un’escursione termica così forte, come il freddo della seconda metà di aprile.

Secondo le previsioni meteo, l’instabilità – con precipitazioni comunque meno intense – continuerà fino all’inizio della prossima settimana, lunedì 13 maggio, permettendo una breve tregua tra venerdi e sabato.