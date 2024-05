Nel video, le interviste a:

Eugenia Maria Roccella, Ministro per le pari opportunità e la famiglia

Roberto Mariani, Presidente Ordine degli Avvocati Modena

Antonio Vallini, Professore Diritto Penale Università Pisa

L’intervento a sorpresa del Ministro per le pari opportunità e la famiglia Eugenia Maria Roccella all’appuntamento del Festival della Giustizia Penale ha rimarcato come sia complesso e di piena attualità il tema della maternità surrogata. Un fenomeno al centro del dibattito che ha visto intervenire anche il già presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato. La maternità surrogata in Italia è un reato penale, mentre in altri Paesi è legale e regolamentata. Il Governo ha intenzione di estendere la punibilità a quegli italiani che usufruiscono di questa pratica andando all’estero. Una decisione che fa discutere e solleva il dibattito, anche perché può incidere fortemente sul riconoscimento e l’iscrizione in Italia dei bambini nati con questa pratica, andando a compromettere il diritto alla tutela dei minori. Un tema quindi complesso, che dev’essere regolamentato, ma non tutti i relatori sono certi che la scelta “punitiva” voluta dal Governo sia quella più consona.