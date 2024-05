Nel video, i consigli di Veronica e Alessandro della libreria Ubik

Nessuna lotta per la libertà di identità ed espressione può essere intrapresa senza passare per la cultura. Per questo, in occasione della Giornata Internazionale contro l’Omofobia, la Bifobia e la Transfobia che si celebra ogni anno il 17 maggio – così, a partire dal 2004, anno in cui venne istituita per commemorare la decisione dell’OMS di rimuovere l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali nel 1990 –, abbiamo selezionato per voi una serie di libri sul tema, da leggere durante questa giornata e tutto l’anno. Per riflettere, per conoscere. E perché no, anche aiutare chi sta cercando, ancora oggi, il coraggio di parlare. Storie di diritti, di pregiudizi e ideologie, di cambiamenti. Nella libreria “arcobaleno” di autobiografie e narrativa, non può assolutamente mancare un grande classico che, nonostante il passare degli anni, è ancora oggi molto attuale: Orlando di Virginia Woolf. E poi, un fumetto per i più giovani.