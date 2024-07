Nel video l’intervista a

Giulia Pellizzari, Neo Presidente Fondazione Casa del Volontariato

Roberta Della Sala, Consigliere di Amministrazione Fondazione Cr Carpi

A presentare nuovi progetti per sostenere e accompagnare le persone con disabilità e le loro famiglie, la Fondazione Progetto per la Vita di Carpi. Si tratta di tre percorsi: “Autonomia in famiglia e dalla famiglia”, “Vacanze in autonomia” e “Progetto Sollievi”

Il progetto “Autonomia in famiglia e dalla famiglia” dedicato a persone con disabilità viene realizzato dal 2012 dall’associazione “Progetto per la Vita” che nel 2019 è confluita nell’associazione di genitori con figli disabili “Il Tesoro Nascosto”. “Vacanze in autonomia” invece è un’iniziativa di sollievo per le persone con disabilità e le loro famiglie, mentre il “Progetto Sollievi” è un’opportunità che permette di poter utilizzare uno spazio abitativo, in un contesto agricolo, a Migliarina alla periferia di Carpi, idonea ad ospitare piccoli gruppi di persone con disabilità. Tra le partnership la Fondazione Cassa di Risparmio Carpi