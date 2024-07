Nel video l’intervista a

Mauro Felicori, Assessore regionale alla Cultura

Paolo Pinamonti, presidente della Fondazione Toscanini

La nuova stagione sinfonica promossa dalla Filarmonica Toscanini, l’orchestra nata a Parma e considerata oggi tra le più importanti in Italia, sarà decisamente più ricca, triplicata rispetto allo scorso anno. In cartellone 13 concerti in tutta l’Emilia-Romagna rafforzando così la presenza della cultura musicale nel suo territorio d’elezione, con un impegno capillare e costante. La nuova programmazione è stata presentata questa mattina in Regione

La Toscanini Next, appena citata, è l’orchestra di giovani talenti con un repertorio crossover e che continua a operare intensamente in ambito regionale, rivolgendosi a un pubblico vasto e diversificato. Il nuovo cartellone della Filarmonica Toscanini include anche un’esibizione a Modena 27 aprile 2025 al Teatro Pavarotti-Freni e a seguire il 2 novembre al Carani di Sassuolo.