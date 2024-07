Anche la Fiera di Nonantola rappresenta per residenti e turisti, uno di quegli appuntamenti estivi attesi perché fortemente tradizionali e allo stesso tempo dialoganti col presente. L’immagine scelta per la locandina è quella del dipinto di Massimo Riccò, premiato il 5 maggio nella nona edizione dell’estemporanea di pittura “En plein air”. Tra i tanti appuntamenti non potrà mancare uno spazio dedicato a mostre, laboratori e spettacoli musicali con una nutrita programmazione in cui spicca domenica 28 luglio il live della storica band del progressive rock italiano Il Banco del Mutuo Soccorso. Un calendario che si apre con un’anticipazione. La Fiera vede inoltre intensificato l’impegno per la sostenibilità ambientale attraverso l’utilizzo dei bicchieri riutilizzabili durante tutte le giornate della Fiera di Nonantola.