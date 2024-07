Nei giorni scorsi, la Polizia Locale di Formigine è intervenuta su un incidente stradale avvenuto in via Imperatora, che ha coinvolto due autovetture.

All’arrivo sul posto, la pattuglia ha subito notato che uno dei due conducenti coinvolti, un uomo di 40 anni che viaggiava da solo, presentava sintomi evidenti di ebbrezza alcolica. Sottoposto prima al pretest e successivamente all’alcoltest, è emerso un tasso alcolemico superiore di oltre quattro volte al limite consentito dalla legge.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento: una delle due vetture, provenienti da direzioni opposte, ha invaso la corsia di marcia dell’altra, causando danni materiali a uno dei veicoli ma fortunatamente senza provocare feriti. Al conducente in stato di ebbrezza è stato sequestrato il veicolo ai fini della confisca e ritirata la patente di guida. Vista la natura penale della violazione, è stata inoltre informata la Procura della Repubblica. La madre dell’uomo è stata chiamata a recuperarlo.

La Polizia Locale ribadisce l’importanza di evitare la guida in stato di ebbrezza, anche lieve. Le pattuglie, anche durante il periodo estivo, sono costantemente impegnate non solo in caso di incidenti ma anche nei controlli ordinari di polizia stradale per prevenire e contrastare comportamenti di guida pericolosi come quello descritto. Nei primi sei mesi del 2024, la Polizia Locale ha rilevato 3 conducenti coinvolti in sinistri stradali in stato di alterazione alcolica, un dato che suggerisce che le politiche di sensibilizzazione e la normativa stanno portando a risultati importanti, ma invita a non abbassare la guardia. Dopo il lavoro estivo di educazione stradale svolto dagli agenti anche con gli adolescenti dei centri estivi, l’8 settembre si terrà un grande evento in piazza con momenti di sensibilizzazione e attività sul tema dell’educazione stradale.