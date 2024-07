Traffico in significativo aumento nell’ultimo finesettimana di luglio: domani e domenica le previsioni della Polizia di Stato danno autostrade da bollino rosso tra chi è in partenza per le vacanze e chi invece sta tornando verso casa dopo le ferie. Gli spostamenti più consistenti sono previsti nella giornata di domani, con il primo bollino rosso nella mattina, in uscita dai grandi centri urbani e sulle principali direttrici che da Nord portano ai luoghi di villeggiatura. Particolarmente problematiche, nel territorio emiliano-romagnolo, saranno quindi l’A1 Milano-Napoli, ma anche l’A14 Bologna-Taranto. Ma la giornata più difficile, secondo Autostrade per l’Italia, sarà domenica, quando il traffico sarà da bollino rosso dalla mattina alla sera. In questo caso gli spostamenti più intensi saranno quelli verso le grandi città, a causa degli automobilisti che ritornano a casa dalle ferie. Per cercare di alleggerire la circolazione dei vacanzieri, già da oggi dalle 16 alle 22 è fatto divieto di transito ai mezzi pesanti; divieto che riprenderà sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22. Con lo stesso obiettivo Anas ha limitato la presenza dei cantieri: da domani e fino al 3 settembre saranno sospesi 906 cantieri, il 70% di quelli oggi attivi.