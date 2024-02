Nel video le interviste:

Alberto Giuliani, Allenatore Modena Volley

Vlad Davyskiba, Schiacciatore Modena Volley

Riccardo Gollini, Libero Modena Volley

Seconda vittoria consecutiva per il Modena Volley di coach Giuliani, che trova nuovamente il sorriso al PalaPanini, con un 3-2 sofferto contro Taranto. Non la prestazione migliore da parte dell’organico gialloblù, messo in difficoltà dai pugliesi mai domi nella gara di ieri. Per la sfida contro l’undicesima squadra della Superlega, è stato decisivo il tie-break, chiuso dal Modena Volley 15 a 9. Un successo in 5 set al PalaPanini che mancava dalla prima giornata di campionato, da quella rimonta su Milano che diede il via alla stagione degli emiliani.

Migliore in campo Vlad Davyskiba, che in questo finale di stagione si sta dimostrando l’uomo in più. 28 punti per il gigante bielorusso, che si sta adattando al meglio al nuovo ruolo di opposto titolare, che gli ha affidato il coach Alberto Giuliani.

Modena, grazie a questo successo casalingo nel turno infrasettimanale, ha consolidato l’ottavo posto, con Cisterna a -2. La regular season terminerà con tre partite cruciali per il destino della squadra, che domenica prossima sarà impegnata in trasferta contro la capolista Trento.