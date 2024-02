Incidente stradale questa mattina a Carpi, intorno alle 10, tra un camion e una motocicletta in via Guastalla, vicino allo stabilimento dell’azienda Opas. Il motociclista, un uomo di 68 anni, cosciente, è stato trasportato al Maggiore di Bologna con l’elisoccorso in gravi condizioni. Il sinistro ha provocato notevoli disagi e il blocco del traffico all’altezza del cavalcavia dell’autostrada. La viabilità è stata ripristinata.