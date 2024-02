Mentre la professoressa Maria Grazia Modena è già partita con la presentazione della sua candidatura, del suo programma e con la costruzione della lista, che arriverà a breve, il centrodestra è ancora al palo. I due principali candidati, Luca Negrini di Fratelli d’Italia e Piergiulio Giacobazzi di Forza Italia, pare non abbiano trovato alcun accordo. E quindi ora la decisione arriverà da Roma. Sono stati disattesi in questo modo tutti gli annunci fatti sulla scelta del candidato, che doveva essere comunicato alla città entro e non oltre il 14 febbraio, data già tardiva rispetto all’appuntamento dell’8 e del 9 giugno. Un centrodestra che appare quindi indietro di fronte a un centrosinistra che ha trovato la quadra con Massimo Mezzetti e la famosa cardiologa lanciata in un progetto civico che ha già chiari i suoi obiettivi. Negrini e Giacobazzi si sono visti in un incontro in cui ci sarebbe stato un accordo sulla piattaforma programmatica, ma nessuno dei due avrebbe fatto un passo indietro sulla candidatura della coalizione. La decisione appare chiaro che arriverà quindi dall’alto, più sulla base dello scacchiere politico, nel quale pesano le quote di partito, che non sulle esigenze della città.