Le referenze del Modena serviranno a Davide Vaira per trovare un nuovo lavoro: probabilmente tornando in Toscana, al Pisa, dove l’attuale ds Stefanelli sta per lasciare, seguendo Cristiano Giuntoli alla Juventus.

Ma non è l’unica voce di mercato che riguarda, più o meno direttamente, il Modena. Anzi: appena insediatosi Andrea Catellani al vertice dell’area tecnica canarina, sono fioccate le prime voci che accostano alcuni giocatori alla squadra di Pierpaolo Bisoli, la cui conferma non sembra più in discussione.

Per le voci di mercato, niente di roboante, per intenderci.

Si parla di un portiere, Gianmarco Vannucchi, 28 anni, del Taranto, come probabile riserva di Riccardo Gagno, dal momento che Seculin è in scadenza di contratto, e di un difensore, Marco Palestra, classe 2005, quest’anno titolare nell’Atalanta Under 23, eventualmente in arrivo in prestito da Bergamo.

Per il resto, Radiomercato continua a rimbalzare la notizia dell’interessamento per Giorgio Cittadini (i rapporti tra Modena e Atalanta sono ottimi) e, in seconda battuta, per il difensore centrale del Cosenza, Michael Venturi.

Gli obiettivi di mercato e di programmazione di Catellani, peraltro, li conosceremo soltanto venerdì pomeriggio, nel corso della conferenza stampa di presentazione ufficiale.