Nel video le interviste a:

– Alberto Casadei, Direttore Sportivo Modena Volley

– Alberto Giuliani, Coach Modena Volley

L’elenco dei nuovi acquisti, otto, del Modena Volley è lungo. In rigoroso ordine alfabetico: Anzani, Buchegger, De Cecco, Gutierrez, Ikbahyri, Massari, Mati, Meijs.

Un ottovolante che permette di volare alto e di puntare ad una stagione ricca di ambizioni.

Dopo un volleymercato sfavillante, il Direttore Sportivo Alberto Casadei e il coach Alberto Giuliani hanno voluto incontrare stamattina i media, per presentare il progetto del Modena Volley per il 2024-25 (per la presentazione dei giocatori ci sarà tempo).

La parola d’ordine è: mix di qualità ed equilibrio.

Essere tra le prime della classe: questo è l’obiettivo del Modena Volley per la prossima SuperLega.

Per coach Giuliani ci sarà l’imbarazzo della scelta e tra i giocatori ci sarà molta concorrenza.

Il ds Casadei, infine, ribadisce il vero obiettivo della squadra.