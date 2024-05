Nel video l’intervista a Luca Borsari, Presidente Coldiretti Modena

Il nubifragio di lunedì scorso ha ovviamente colpito e danneggiato anche le coltivazioni sia i frutti che le piante stesse a causa dei numerosi stagnanti allagamenti. È la Coldiretti Modena a sottolineare l’urgenza di intervenire con bacini che possano raccogliere l’acqua e far sì che questa diventi una risorsa in un circolo virtuoso, utilizzabile nei periodi di siccità. A risultare particolarmente danneggiate le ciliege di Vignola, una vera eccellenza del territorio. E’ sempre Coldiretti che ritorna su tutta una serie di eventi atmosferici recenti che sembrano non dare tregua alle campagne e mettere in ginocchio molti coltivatori. Tutto questo dopo un 2023 in cui sempre a causa del maltempo ingenti erano stati i danni ad altre coltivazioni come pere e susine. Ora sarebbero necessari dei ristori