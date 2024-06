Dopo l’ondata di maltempo di questi giorni, torna il sereno in Emilia Romagna, con sole e caldo. Come tutto l’anno, anche giugno si sta dimostrando un mese altalenante dal punto di vista del meteo, con pioggia, grandine, trombe marine che hanno colpito nella giornata di ieri tutta la Romagna e un sostanziale abbassamento delle temperature inusuale in questo periodo dell’anno. Insomma, si attende ancora la partenza vera e propria dell’estate. Ma quando arriverà? Gli esperti del meteo sembrano indicare la prossima settimana, quando l’anticiclone nord africano tenderà a guadagnare strada sul paese, accompagnato da flussi caldo-umidi sud occidentali che potrebbero divenire più intensi a cavallo della metà della settimana, culminando probabilmente intorno a giovedì 20 con la colonnina che, probabilmente, potrà raggiungere i 35°C, come fu per l’inizio del mese. Caldo che si farà percepire maggiormente nelle zone interne della regione, specie tra valli e pianure. Che dire, invece, di questo weekend? Per esempio, per chi ha intenzione di andare al mare domani e dopodomani? Il tempo dovrebbe risultare nel complesso variabile: disturbato da qualche passaggio nuvoloso di modesta entità, ma non da impedire un buon soleggiamento e con basso rischio di precipitazioni, se non qualche sporadico episodio limitato alle aree montate.