Nel video le interviste a:

Dott.ssa Patrizia Giacobazzi – Direttore protempore della Radioterapia Oncologica

Dott. Marco Martignon – Ingegneria Clinica

Dott. Gabriele Guidi – Direttore Fisica Sanitaria

Un nuovo dispositivo per la cura dei tumori. È il nuovo acceleratore lineare in dotazione al Policlinico di Modena per la radioterapia dei pazienti oncologici. Una sofisticata tecnologia, finanziata dal PNRR per un importo di oltre due milioni e mezzo di euro, che consentirà trattamenti con una precisione senza precedenti, riducendo al contempo (e in modo significativo) i tempi di trattamento grazie alla guida delle immagini del paziente, direttamente nella sala operatoria.