Mentre va definendosi la nuova giunta e impazza il “Toto assessori”, il neo sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha avuto una buona idea: scrivere una lettera ai tutti i suoi concittadini.

La lettera aperta del primo cittadino si apre con i ringraziamenti a chi gli ha dato fiducia e lo ha votato: “Sento di volervi ringraziare dal profondo del mio cuore”, scrive Mezzetti.

Il ‘grazie’ di Mezzetti si estende anche a chi non lo ha votato: “A loro voglio dire semplicemente una cosa”, ha scritto Mezzetti. “So bene di essere stato eletto da una parte politica, seppure molto ampia, ma intendo svolgere il mio incarico nell’interesse di tutti i modenesi. La fascia tricolore che avrò l’onore di indossare mi ricorderà ogni giorno di dover rappresentare tutti i modenesi e non solo quelli che mi hanno votato. Un sindaco di tutti e di tutte”.

Sul programma e sulle tante cose da fare, nella lettera ai cittadini Mezzetti scrive: “Non ho voluto promettere l’impossibile, come solitamente si fa nelle campagne elettorali, ma vi garantisco che farò tutto il possibile per realizzare quello che vi ho promesso. Credo davvero nella partecipazione, nel dialogo, nell’ascolto e nella forza della gentilezza, che non va confusa con la debolezza”.

Infine, un incitamento a se stesso, da parte di Mezzetti: “Si comincia. Buon lavoro a tutti noi”.