Nel video l’intervista a Giorgio Gaetani, Presidente associazione Il Matraccio

Una ricetta unica, così come unico è il sapore del re Nocino che ritorna protagonista, anche in questo 2024, in Piazza Matteotti con “Nocinopoli – la città del Nocino”. Sarà una due giorni all’insegna della tradizione, promossa dall’Associazione “Il Matraccio”, fatta di assaggi (tanti… e di tutti i tipi, mica solo di nocino!), ma anche di eventi collaterali tra musica, intrattenimento e tante curiosità del territorio da non perdere. Ad aprire le danze, il consueto taglio del nastro, del bensone ed ecco sbucare anche la chiave di Nocinopoli, da recapitare al primo cittadino. Ora, la festa può davvero cominciare. C’è chi non se lo fa ripetere due volte…