Tragedia sfiorata a Mirandola. Un bimbo di appena 4 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di parma dopo essere stato trovato, svenuto, all’interno di una piscina rialzata, in un’abitazione privata di via personali, dove era in corso una cena di classe per la fine del primo anno di asilo. è successo ieri sera intorno alle 20. Da chiarire cosa sia successo: il bimbo, ospite insieme ai genitori, è sfuggito all’attenzione ed è finito nella vasca. pare che la piscina fosse comunque recintata.