Sono oltre 1300 gli abbonamenti di Modena Volley rinnovati nella prima fase, quella che permetteva ai tifosi di conservare il proprio posto al PalaPanini.

Un numero importante, nonostante le recenti frizioni nella tifoseria organizzata, che ha portato allo scioglimento degli Irriducibili.

E da lunedì, parte la fase della campagna abbonamenti, fino al 23 giugno, con cui sarà possibile per i vecchi abbonati confermare la tessera e cambiare posto.

La vendita libera comincerà il 24 giugno e continuerà fino alla prima partita di campionato.

Oltre alla soddisfazione per il numero degli abbonati, la presidente Giulia Gabana ha commentato la vicenda della fine degli Irriducibili e il loro rapporto con la società:

“Mi preme sottolineare come sia fisiologico che dopo tanti anni le persone che compongono il Direttivo possano fare fatica a conciliare gli impegni del tifo organizzato con quelli delle vite di ciascuno e siano arrivate ad essere, come dicono loro stessi, “un po’ stanchini”. Il dialogo con il Direttivo degli Irriducibili, però, è stato costante in questi due anni. Il legame con le persone che hanno fatto parte degli Irriducibili non finisce certo qui, ci incontreremo sempre al Palazzo”, ha concluso Giulia Gabana, “a tifare per i nostri colori del cuore”.