Sulla piazza della B, di super attaccanti ne stanno restando pochi a disposizione.

Dopo che Borrelli è stato riscattato dal Brescia, si spegne anche la fievole speranza-Tutino: il Cosenza, alla fine, si è deciso e ha pagato i 2,5 milioni di euro per il riscatto del bomber dal Parma, società che era proprietaria del suo cartellino. Non è detto, però, che Tutino resti a Cosenza: il suo obiettivo è andare in serie A.

Chi resta sul mercato? Massimo Coda e Matteo Brunori.

Ma su entrambi c’è la fila. In particolare su Brunori: come già detto ieri, oltre al Sassuolo e diverse squadre di A (Cagliari, Genoa e Empoli), ci sono anche il Pisa, il Brescia e lo stesso Modena, più distante, secondo i rumors di Radiomercato.

Dal Modena ci aspettiamo – da diversi giorni – l’annuncio ufficiale dell’acquisto di Thomas Alberti, ex del Fiorenzuola. Ma ancora non c’è stata alcuna conferma. C’è forse qualche problema nella trattativa?

Come “ariete” in attacco, visto il fisico imponente, l’alternativa resta Raphael Odgowu del Sudtirol, pupillo di Bisoli.

Per il mercato in uscita del Modena, da registrare un interessamento del Pisa di Pippo Inzaghi per Cristian Cauz: non essendo un titolare nei piani di Bisoli, il difensore potrebbe essere ceduto senza particolari rimpianti.

Intanto, un allenatore per un certo periodo vicino al Modena ha trovato squadra: Moreno Longo guiderà il Bari.