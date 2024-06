Dal Regno Unito arrivano presunte certezze sulla trattativa tra la Ferrari e Adrian Newey.

Secondo il mensile inglese Business F1 Magazine, il progettista avrebbe già addirittura firmato per la Ferrari. Il giornale rende pubbliche persino cifre e durata del contratto: 105 milioni di sterline per tre anni, dal 2025 al 2027.

Grazie ai buoni uffici di Eddie Jordan, già costruttore, amico e manager di Newey, l’accordo sarebbe stato siglato il 29 aprile, ancor prima della comunicazione ufficiale dell’addio di Newey alla Red Bull, avvenuta l’11 maggio.

Sarà la volta buona, con un lieto fine a questa telenovela?

Aspettiamo conferme ufficiali.

Intanto, dalla pista, ultimamente sono arrivati alti e bassi in casa Ferrari, da Montecarlo a Montreal. E a Maranello corrono subito ai ripari.

Secondo Motorsport Italia, infatti, al Cavallino si sono resi conto che le novità della SF-24 EVO non valgono i 3 decimi previsti, ma qualcosa decisamente in meno. Q

uindi, i tecnici stanno producendo il massimo sforzo per anticipare gli sviluppi della monoposto: gli ulteriori aggiornamenti, che prima erano previsti per il Gran Premio d’Ungheria, il 21 luglio, ora potrebbero essere pronti già per il Gran Premio d’Inghilterra, sul circuito di Silverstone, il 7 luglio. Con un anticipo di due settimane e un Gran Premio.

A Maranello sanno che non possono perdere altro tempo, se vogliono restare in lizza per il Mondiale Piloti e Costruttori.