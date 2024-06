“È stato un viaggio bellissimo, ma come tutte le cose c’è un inizio e una fine”. Dopo 13 lunghi anni di tifo in casa e in trasferta, con un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale, lo storico gruppo organizzato del PalaPanini, gli “Irriducibili Gialloblù”, ha annunciato il suo scioglimento. La notizia ha fatto subito il giro del web. E così la curva del “Tempio” del volley modenese si ritrova senza supporter. Già qualche stagione fa aveva mollato il club più vivace della curva, “Vecchia Guardia”. Ora se ne va anche quello “meno critico”. Risultati della squadra a parte, il gruppo parla di “un cambio di priorità” che non consentirebbe più loro di garantire “l’impegno e la costanza che li ha sempre contraddistinti”, ma anche di come “purtroppo, sono gradualmente venute meno le condizioni necessarie per poter proseguire”. A questo, si aggiungerebbe, come da loro riportato nel comunicato di chiusura, anche “un calo di dialogo, di fiducia e di stima da parte della società per cui tifiamo. Non tanto nelle parole ma nei fatti. Non serbiamo rancore – prosegue il direttivo – ma è giusto che le strade si separino quando i progetti e il modo di agire non sono condivisi dalle parti in causa”. Insomma, un segnale da non sottovalutare da parte della società, nel pieno della nuova campagna abbonamenti, dopo una stagione pallavolistica che ha messo a dura prova e che avrebbe bisogno, ora più che mai, della passione e dell’atmosfera giusta per ripartire e poter fare ancora meglio.