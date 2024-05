Nel video, interviste a:

Barbara Lori, Assessora Ambiente – Regione Emilia-Romagna

Fausto Giovannelli, Presidente Parco Appennino Tosco-Emiliano

Aida Morelli, Presidente Parco Delta Po

Tutti in gita nei parchi dell’Emilia-Romagna.

Il progetto “Scuola&Biosfera”, presentato oggi in Regione a Bologna, si rivolge proprio a tutte le scuole d’Italia, dalle elementari fino alle superiori. Un’idea che intende promuovere i viaggi d’istruzione nelle tre Riserve Mab, il programma “Man and Biosphere” dell’Unesco: Appennino Tosco-Emiliano, Po Grande e Delta del Po.

Sono possibili addirittura 245 “esperienze” tutte diverse una dall’altra e sono nel catalogo del progetto “Scuola&Biosfera”.

Per le scuole con sede in aree Mab Unesco, è a disposizione un cofinanziamento di 60mila euro per le spese di viaggio verso le tre eccellenze della biosfera dell’Emilia-Romagna.

Le domande si possono inoltrare dal 10 al 28 giugno.

Alla ricerca dell’equilibrio tra uomo e ambiente, per la presidente del Parco Delta del Po, questo progetto è un’occasione fantastica.