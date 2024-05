Nel video, interviste a

Prof.ssa Maria Grazia Modena, Candidata Sindaca a Modena

Claudio Sgarbi, Ex presidente Pallamano e candidato lista ModenaxModena

Più risorse allo sport, non solo per i grandi eventi, ma anche e soprattutto per permettere a sempre più persone di praticare attività fisica. L’idea di fondo del programma della professoressa Maria Grazia Modena è che praticare sport regolarmente permette di avere meno problemi di salute e anche meno problemi di socialità, andando a lenire molti possibili disagi giovanili.

Il problema, rileva la lista ModenaxModena in un incontro aperto alla cittadinanza, è che molte famiglie sono tagliate fuori dalla possibilità di iscrivere i propri figli ad attività sportive, perché lo sport, nella nostra città, costa tanto, troppo. Per questo per la lista civica è necessario aumentare le risorse messe a bilancio a favore dello sport.