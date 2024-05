Una bella notizia per il mondo della pallavolo modenese è arrivata ieri dagli Stati Uniti: il commendator Giuseppe Panini è entrato di diritto nella “Hall of Fame” del volley mondiale, per il suo fondamentale contributo alla creazione del Gruppo Sportivo Panini, risultando il più votato dal pubblico e dalla giuria internazionale nella categoria “Leader”. La cerimonia di premiazione, alla presenza dei familiari di Panini, avverrà il 19 ottobre prossimo, a Holyoke (Massachussets), dove – secondo la storia – è nata a pallavolo.