Andrea Catellani è ufficialmente il nuovo Direttore Sportivo del Modena. L’annuncio da parte della società è arrivato nel pomeriggio di oggi, mentre la conferenza stampa di presentazione (e programmazione) si terrà venerdì 24 maggio, due giorni prima del 36° compleanno di Catellani. Su come si muoverà sul mercato per la sua “prima volta” nel calcio dei “grandi”, è tutto da verificare. Ma se Vaira voleva un “repulisti” di gran parte della rosa attuale del Modena, per Catellani, invece, la società ha previsto un cosiddetto “piano conservativo” di molti dei giocatori ancora sotto contratto. Un programma che sembra un ridimensionamento degli investimenti societari e, perciò, delle ambizioni, a meno che Catellani non indovini gli acquisti giusti, nel posto giusto e nel momento giusto. E un acquisto giusto, se così possiamo dire, potrebbe essere l’ormai probabile riconferma in panchina di Pierpaolo Bisoli. Senza fare dichiarazioni sul caso-Vaira e pronto per godersi un po’ di meritate ferie, anche ieri pomeriggio Bisoli – durante la sua esibizione-fioretto in bicicletta al Parco Novi Sad – ha confermato il suo attaccamento al Modena. Seguendo una tradizionale equazione calcistica, quella del ds giovane e dell’allenatore esperto o viceversa (ma mai due giovani e inesperti), la coppia Catellani-Bisoli sembra quella ideale per iniziare nel modo migliore la nuova avventura: forse, però, sarà meglio iniziare questa avventura a fari spenti, senza proclami, senza riflettori e senza asticelle da alzare.