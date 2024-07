Brutto incidente ieri pomeriggio poco dopo le 17: lungo via Giardini, tra Montecenere e Lama Mocogno, un furgoncino e una moto si sono scontrate. Da una prima ricostruzione pare che il centauro stesse andando in direzione pianura, quando ha impattato frontalmente con il veicolo che procedeva nella direzione opposta. Il motociclista, di 44 anni, è stato sbalzato violentemente e ora si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Baggiovara, in terapia intensiva, prognosi riservata.