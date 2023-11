Nel video Rosanna Bartolini, Casa delle Donne Modena

Si apre con oggi una settimana che sarà cadenzata da un filo conduttore, quello della lotta alla violenza contro le donne e che troverà il suo apice il prossimo 25 novembre. Purtroppo, le tragiche notizie di cronaca fanno emergere contro quante difficoltà ancora la società si scontri e che non permettono di far trovare sollievo al numero sempre più elevato di femminicidi. In Italia da inizio anno hanno trovato la morte per mano di uomini a loro prossimi, 105 donne. Trasversale è anche l’età delle donne vittime di questa violenza ancor più gravi perché esercitata da partner o ex partner, parenti o amici. A illustrarci la situazione che si riscontra a Modena e La Casa delle Donne attraverso la sua instancabile attività

Ha inorridito l’Italia la tragica morte della giovanissima Giulia Cecchin per mano dell’ex fidanzato.