Nel video alcune testimonianze e l’intervento di Mauro Nizzoli Titolare Nuovo Bianco 2

Gnocco, tigelle e borlenghi, ma anche tanta musica e occasioni di acquisto: è questa la ricetta andata in scena per festeggiare il compleanno del Nuovo Bianco 2, arrivato al 38esimo anno di attività. A Castelnuovo i banchetti di Avap di Maranello hanno distribuito le prelibatezze della cucina modenese, mentre tanti cittadini hanno approfittato non solo del cibo, ma anche del negozio aperto per comprare articoli per la casa e perché no, iniziare a farsi ispirare per idee regalo in vista di Natale

1.200 metri quadrati di negozio per articoli per la casa, soprattutto in termini di lenzuola, cuscini e materassi. Una realtà che nel tempo è cresciuta grazie all’impegno di Mauro Nizzoli, del suo staff e della clientela; una festa, quella di ieri, per celebrare i traguardi finora raggiunti