Paura a Castelfranco Emilia a causa di un incendio divampato intorno alle 10 in una palazzina in via Buonarroti. A chiamare i vigili del fuoco sono stati i vicini di casa che hanno visto uscire una coltre di fumo nero dal secondo piano. Sul posto sono arrivate tre squadre di pompieri, con autoscala. Fortunatamente non si registrano persone ferite né gravi danni, limitati al locale cucina dell’alloggio interessati dal denso fumo.