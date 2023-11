Nel video interviste a:

Francesco Petrella, Coach Modena Volley

Giulia Gabana, Presidente Modena Volley

Che fra le Big della Superlega, il campionato più competitivo al Mondo, e Modena ci sia un gap non è mistero. Se poi ci arrivi con assenze importanti e dall’altra parte della rete i vicempioni d’Italia commettono appena 8 errori in 3 set allora l’incontro diventa quasi un’operazione matematica. La squadra di Petrella però, nonostante il punteggio dica 3-0 Lube, davanti agli splendidi 4700 del Palapanini, è combattiva e lotta in tutti i parziali salvo poi arrendersi agli avversari nei punti decisivi. La Modena di oggi, in queste condizioni, contro questa Civitanova, ha davvero poco da recriminare a se stessa.



Ha parlato anche la presidente Giulia Gabana nel post partita di Modena-Lube, sottolineando come non ci sia preoccupazione per i risultati di inizio stagione ma che il percorso e la dedizione del gruppo siano quelli giusti.

Non sono mancate parole di elogio allo splendido pubblico che accompagna in casa la Valsagroup e la società strizza anche un occhio al mercato, dove un libero ed un opposto sicuramente mancano come ammesso anche da coach Petrella.