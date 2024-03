Nel video le interviste a:

-Giovanni Gargano, Sindaco di Castelfranco Emilia

-Diana Neri, Direttrice del Compendio Villa Sorra

A un anno dall’avvio del cantiere, Villa Sorra, una delle più affascianti e importanti tenute storiche pubbliche del territorio emiliano, offre il suo benvenuto alla comunità, con un percorso di visite guidate straordinarie, in aprile e in maggio, per far toccare con mano lo stato di avanzamento dei lavori di restauro nei giardini e nei fabbricati della villa rimasti feriti dal terremoto del 2012. Un pacchetto d’investimento complessivo che ammonta a sette milioni di euro.

Dal 1972 la proprietà della tenuta è spartita tra i Comuni di Castelfranco Emilia, Modena, Nonantola e S. Cesario sul Panaro, che nel 2020, per dar piena valorizzazione al complesso di circa 90 ettari, hanno dato vita al “Progetto Villa Sorra. Saperi e sapori” che consegnerà il primo stralcio di lavori entro la fine di aprile. Sempre sotto l’egida della Soprintendenza.