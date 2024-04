Nel video l’intervista a Francesco Zarzana, Fondatore e direttore artistico Buk Festival

Un viaggio tra i libri della piccola e media editoria, a “tu per tu” con editori emergenti e lettori appassionati. È tutto pronto per il Buk Festival 2024. L’appuntamento è per sabato 4 e domenica 5 maggio nel cuore della città, al Chiostro di San Paolo, e festeggia la sua nuova primavera di bibliodiversità, che resta la parola chiave della consolidata kermesse, giunta quest’anno alla sua 17esima edizione. Appuntamento, come sempre, attesissimo sarà quello dedicato al Premio Speciale BUK 2024 che, quest’anno, si sposterà i riflettori su un’autrice amatissima, Rossella Postorino. Ma il festival non è solo una vetrina, da sempre è l’occasione di approfondimenti, di confronti, di dibattiti sui temi più attuali, sessioni di lettura e altro ancora tanto da confermare la voglia di essere e rimanere un osservatorio su temi e tendenze della scrittura di oggi.