Nel video l’intervista a Pierpaolo Bisoli – Allenatore Modena FC

Un solo risultato per il Modena, domani pomeriggio (ore 14 allo stadio “Braglia”) contro il Sudtirol: la vittoria.

Pierpaolo Bisoli non fa calcoli di classifica e, al massimo, stila percentuali di salvezza: “Se vinciamo siamo salvi al 99%”, ha dichiarato il tecnico di Porretta Terme. Sarà una partita speciale per Bisoli, con il suo caro vecchio Sudtirol.

“Io ho un ricordo splendido del Sudtirol, ma stavolta devo vincere con il Modena”, commenta il mister. Un pensiero anche al derby del 1° maggio con la Reggiana, ma prima c’è l’ostacolo Sudtirol.

“Questo per il Modena è un match point. Questa è la partita più importante, poi penseremo al derby”, ha dichiarato Bisoli.