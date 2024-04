Sono stazionarie le condizioni del 41enne di Formigine ricoverato in camera iperbarica, a Fidenza, a seguito del rogo divampato nella sua casa in via Mantegna. L’uomo fortunatamente non è in pericolo di vita, ma al momento sono in corso ulteriori accertamenti diagnostici e la prognosi non è ancora stata sciolta. L’incendio, lo ricordiamo, era divampato all’interno della cucina dell’abitazione. Quattro persone erano rimaste ferite, tre delle quali fortunatamente dimesse in poco tempo