Da lunedì 6 maggio chiuderà un tratto della strada provinciale 24 a Palagano in corrispondenza del ponte sul fosso “Casa Barbati”, per consentire l’esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria della struttura. La chiusura resterà in vigore fino al 28 luglio e per tutta la durata del provvedimento sarà predisposta un’adeguata segnaletica di deviazione stradale oltre ad una rimodulazione del trasporto pubblico locale.