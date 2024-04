Quasi 15 chilogrammi di hashish sono stati sequestrati dalla Polizia locale di Modena in un locale commerciale della zona di via del Mercato utilizzato come dormitorio da alcune persone e altri 2,4 chili di stupefacente sono stati rinvenuti nella casa dove alloggiava un ventenne tunisino che è stato arrestato. Il maxisequestro di droga è avvenuto nella prima mattinata di martedì a seguito delle segnalazioni di residenti che indicavano un andirivieni sospetto. Durante la perquisizione, il 20enne, irregolare sul territorio italiano e con precedenti giudiziari per altri reati ha tentato a più riprese di colpire gli agenti