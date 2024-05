Nel video l’intervista a Pierpaolo Bisoli, Allenatore Modena FC

Modena-Como, domani alle 15 al Braglia, è la partita decisiva. Si decide la salvezza del Modena – a cui basta un punto – e la promozione del Como. Pur senza i propri tifosi – trasferta vietata, ma 4 maxischermi allo stadio Sinigaglia – i lariani sembrano inarrestabilmente lanciati verso la serie A. Potrebbe bastare anche solo un pareggio, nel caso il Venezia, distanziato 4 punti, non battesse la Feralpisalò.

Il Modena, dopo la figuraccia nel derby, dovrà tirare fuori “l’anima bisoliana” (se esiste) per non soccombere davanti all’Armata di Cutrone e compagni. Di fatto, già decisa la formazione. Gagno in porta, Magnino-Zaro-Pergreffi-Cauz in difesa, Battistella-Santoro-Palumbo-Cotali a centrocampo, Gliozzi e Strizzolo in attacco.