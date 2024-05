Nel video l’intervista a Sofia Costanzini, Sostenibilità UniMore

A causa di aria fredda nord Atlantica che continua ad affluire verso l’Europa occidentale estendendo l’influenza anche all’Italia del Nord, prosegue l’instabilità meteorologica che ha già contraddistinto questo ultimo periodo. E’ attiva infatti sino alle 23 di questa sera una nuova allerta meteo per temporali forti e venti di burrasca sugli Appennini. Una sacca depressiva caratterizzata ancora da rovesci e temporali, nubifragi e grandinate. Il timore in molte persone è che si possano ricreare le situazioni che lo scorso anno hanno portato alla grande alluvione di Romagna con forti ripercussioni anche in Emilia. Dopo sprazzi di sole che hanno dato tregua al maltempo dei giorni scorsi, sono attese quindi nuove precipitazioni come a Modena dove i cieli pur essendo in prevalenza poco nuvolosi, nelle ore centrali della giornata potranno portare piogge deboli. I meteorologi, infatti, anticipano che, nonostante l’alta pressione da domani su gran parte della nostra Regione, sulla pianura emiliana i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento però dalla sera con schiarite; anche sulla dorsale emiliana i cieli inizialmente saranno poco nuvolosi ma nel coso della giornata la nuvolosità potrà essere accompagnata da piogge seppur deboli. Ancora una volta, in serata il tempo andrà migliorando. Un andamento che sembra destinato a durare sino a fine mese