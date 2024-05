Nel video l’intervista a:

– Massimo Bianconcini, Pilota freestyler 5 volte campione del mondo di Step Up

– Prof. Lorenzo Iughetti, Direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell’AOU di Modena

– Maria Carafoli, Presidente Panathlon Club Modena

Una moto in pediatria! E non è un miraggio, ma per i piccoli ricoverati al Policlinico di Modena una stupenda realtà. E’ accaduto oggi, nel primo pomeriggio quando una grande moto elettrica con in sella il pilota Massimo Bianconcini si è fatta largo in corsia per far vivere ai bambini presenti un momento indimenticabile. Un’esperienza regalata da Togo Joy of Life, evento ludico ed educativo destinato principalmente a bambini e adulti in cura o con disabilità che da venerdì prossimo 24 maggio per tutto il week end a Modena al Parco Novi Sad coinvolgerà grandi e piccoli in attività e in percorsi di terapie complementari come la pet therapy, la green therapy e … la mototerapia che ha trovato il favore anche dell’Azienda Ospedaliero Universitaria modenese. L’evento è stato organizzato in collaborazione con il Panathlon Club di Modena