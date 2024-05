La Casa di Maranello partecipa alla kermesse 2024 dedicata al distretto dei motori. Nel cortile d’onore dell’Accademia Militare di Modena è presente la SF90 XX Spider, vettura ibrida plug-in in edizione limitata in grado di erogare ben 1030 cv, potenza record per un’auto stradale del Cavallino Rampante. Nella splendida cornice del Museo Enzo Ferrari il pubblico può invece ammirare, solo per questo fine settimana, la Ferrari Roma, la Ferrari Roma Spider, la Ferrari Purosangue, la 296 GTB e la 296 GTS