Per la Scuderia Ferrari di Formula 1 comincia un nuovo capitolo.

Proprio a Imola, “sul circuito che porta il nome del nostro fondatore, Enzo Ferrari”, ha dichiarato il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur.

Il “pacchetto di aggiornamento” dovrebbe rendere la monoposto F-24 più competitiva, rimettendo al loro posto le gerarchie: Ferrari, quantomeno seconda forza del Mondiale, dietro alla Red Bull.

Ma attenzione alla McLaren: lo sviluppo della vettura delle Frecce d’Argento, che ha debuttato a Miami, ha portato subito Lando Norris alla vittoria.

“Sarà un week end molto intenso”, ha aggiunto Vasseur.

Pur con la fiancata ridisegnata e maggiori accorgimenti aerodinamici, probabilmente – suggeriscono gli esperti – non ci sarà da attendersi miglioramenti straordinari, ma un paio di decimi di secondo di velocità in più sono possibili e auspicabili, per la Ferrari.

C’è anche da sfatare un tabù: da quando – tre anni fa – Imola ospita il Gran Premio dell’Emilia-Romagna e non più quello di San Marino, i risultati sono stati sotto le aspettative. Nel 2020, nel 2021 e nel 2022 le Ferrari non riuscirono a salire sul podio, mentre lo scorso anno la corsa venne annullata a causa dell’alluvione che colpì la nostra regione.