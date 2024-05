La “settima meraviglia” del Modena Volley si chiama Sil Meijs: è olandese, ha 22 anni, ed è un palleggiatore di belle prospettive. Un nome nuovo, che non t’aspetti, fuori dai radar: Meijs sarà il vice di Luciano De Cecco sotto rete. Meijs è stato prelevato dal Volley Club Limax, in Olanda, e l’anno precedente aveva vinto il titolo in patria con la Dynamo Apeldoorn. Il giovane olandese è nel giro della Nazionale arancione, guidata da Roberto Piazza, ed è tra i convocati alla Nations League. Sicuramente un bel colpo per il ds Casadei: sette acquisti in poche settimane, Modena Volley Re del Mercato, una squadra quasi completamente rivoluzionata, l’intenzione della società di tornare ad avere una rosa ambiziosa, sotto la guida esperta di coach Alberto Giuliani. Intanto, due giocatori di Modena – Giovanni Sanguinetti e il neo acquisto Simone Anzani – sono stati convocati dal ct Fefè De Giorgi per il ritiro a Roma della Nazionale Azzurra, in vista della Nations League. Per il momento escluso Tommaso Rinaldi, che spera ancora di essere tra i convocati per le Olimpiadi di Parigi.