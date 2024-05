E’ una prima volta straordinaria.

Da domani fino al 10 novembre, alla Galleria Estense di Modena, sarà visitabile la mostra dedicata ad una parte della collezione di sculture di terracotta, provenienti dalla altrettanto straordinaria donazione di Francesco Guandalini e della moglie, la celebre soprano Raina Kabaivanska.

Una selezione di sculture in cui trionfa il barocco emiliano, ma che attraversa diverse epoche (dal ‘500 al ‘900) e differenti angoli d’Italia, dal Nord al Sud.

Una collezione cresciuta negli anni attorno alla passione per queste sculture, che la famiglia ha deciso di donare alla Galleria Estense, in modo da conservarla integra e tutta riunita insieme.

La rassegna è curata da Andrea Bacchi, Federico Fischetti e Davide Lipari, che hanno firmato anche il catalogo completo di tutte le sculture Guandalini.